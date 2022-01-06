SOCAR Türkiye Doğal Gaz İş Birimi Başkanlığı'na Fuad İbrahimov atandı

Entegrasyon sürecini tamamlayarak oluşturduğu yeni kurumsal yapısıyla faaliyetlerini sürdüren SOCAR Türkiye'de üst düzey bir atama gerçekleşti. SOCAR Türkiye çatısı altında doğal gaz dağıtım, doğal gaz ve elektrik tedarik, ticaret ve toptan satış alanlarında faaliyet gösteren şirketlerin bağlı bulunduğu Doğal Gaz İş Birimi Başkanlığı görevini 1 Ocak 2022 itibarıyla Fuad İbrahimov üstlenecek.

Kariyerine 2003 yılında Türkiye'de başlayan İbrahimov, Türkiye, Azerbaycan ve Birleşik Arap Emirlikleri'nde ticaret, strateji, iş geliştirme ve yatırım alanlarında görev yaptı. İbrahimov, 2017 yılında SOCAR Türkiye ailesine Petrokimya Ticaret Grup Direktörü olarak katılmasının ardından Rafineri ve Petrokimya İş Birimi ve Kurumsal Merkez'de çeşitli yönetsel görevler üstlendi.

SOCAR Türkiye Doğal Gaz İş Birimi Başkanlığı görevine atanan Fuad İbrahimov, ilgili birim altında faaliyet gösteren Bursagaz, Kayserigaz ve SOCAR Enerji Ticaret şirketlerinin yönetiminden sorumlu olacak.