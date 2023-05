Socios.com ve Sony, Spider Man macerasını tanıtmak üzere ortaklığa gidiyor

com, yeni Spider-Man macerasını tanıtmak üzere ortaklığa gidiyor. Sony Pictures, Across the Spider-Verse projesi için spor tutkunlarının global etkileşim platformunu destekleyen blokzincir ile benzersiz bir anlaşmaya imza atıyor.

Socios.com, Spider-Man karakterini Fan Token'lar aracılığıyla “süper taraftar” yapacak. Bu etkinlikler sayesinde Spider-Man, Avrupa'daki birçok futbol stadyumunda takımların maç öncesi ısınma seanslarına katılacak. Ayrıca VIP locasından maç izleyebilecek ve birçok deneyim yaşayacak. Bu etkinlikler, com arasındaki promosyon anlaşması kapsamında gerçekleştiriliyor. Socios.com, dünyanın en büyük spor kulüpleri ile dijital topluluklarını inşa etmek, güçlendirmek ve harekete geçirmek için işbirliği yapan önde gelen taraftar etkileşim platformudur. Bununla birlikte Sony Pictures, Socios.com'un 1,8 milyondan fazla global spor taraftar topluluğuna, Spider-Man: Across the Spider-Verse filmini Socios.com uygulamasında ulaşılabilecek geniş yelpazedeki Spider-Man temalı özellikler aracılığıyla sunma fırsatı bulacak. Bu anlaşmanın bir sonucu olarak, Fan Token sahipleri, filmin Los Angeles'taki dünya galasına katılma şansına sahip olacaklar. Ayrıca, Madrid, Milano ve Londra'daki galalarına gitme, farklı Avrupa şehirlerinde izlemek üzere filme biletler kazanma, resmi Spider-Man ürünlerini hediye alma fırsatları da bulunacak.