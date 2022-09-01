Socios.com'dan Türk futboluna 700 milyon TL'lik gelir

com'un Türkiye'deki partner kulüpleri, Fan Tokenlardan bugüne kadar 700 milyon TL'lik bir gelir elde etti.

Barcelona'dan Paris-Saint Germain'e, Manchester City'den Juventus'a, UEFA'dan NBA'e kadar 160'dan fazla global spor partneri bulunan Socios.com, Türkiye'deki partnerlerlerine bugüne kadar 700 milyon TL'nin üzerinde bir gelir üretti. Türkiye'deki Fan Token iş birliklerine 2019 yılında Galatasaray Spor Kulübü ile başlayan ardından İstanbul Başakşehir FK, Trabzonspor, Corendon Alanyaspor, Göztepe, Samsunspor ve Gaziantep FK ile resmi Fan Token partneri olan Socios.com ekosisteminde 100'den fazla ülkede 1.6 milyon taraftar yer alıyor.

Fan Token olarak adlandırılan dijital varlıklar aracılığı ile taraftarlara destekledikleri takımlarla karşılıklı iletişim kurma fırsatını veren Socios.com, taraftarlara söz hakkı verirken, onlara para ile satın alınamayacak unutulmaz deneyimlerin de kapılarını açıyor. Hayranı oldukların futbolcularla tanışma, dünyanın en büyük stadyumlarında 11'e 11 maç yapma, locada maç izleme bunlardan sadece bazıları.

Merkezinde taraftar deneyimi ve taraftarlara verilen söz hakkının yer aldığı Socios.com ekosistemi, dijital çağın bir nevi kulüp üyeliği olarak karşımıza çıkıyor. Dünyanın dört bir yanındaki taraftarların zaman, yer, mekan ayırt edilmeksizin kulüplerin bazı kararlarında söz hakkı sahibi olabilmesini sağlayan Soicos.com ve Fan Tokenlar, spor ekonomisinin geleceğinde çok daha önemli bir yerde konumlanacak ve spor kulüplerine sürdürülebilir bir katma değer sağlayacak.