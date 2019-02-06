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Sofiane Feghouli bu sezonki 4. golünü attı

Galatasaray’ın Cezayirli futbolcusu Sofiane Feghouli, Hatayaspor karşısında attığı golle bu sezonki 4.

Galatasaray'ın Cezayirli futbolcusu Sofiane Feghouli, Hatayaspor karşısında attığı golle bu sezonki 4. golünü kaydetti.


Ziraat Türkiye Kupası Çeyrek Final ilk maçında Galatasaray, sahasında karşılaştığı Hatayspor'u 2-0 mağlup etti. Mücadelenin son dakikalarında sahneye sarı-kırmızılıların Cezayirli futbolcusu Sofiane Feghouli çıktı. Mücadelenin 90+2. dakikasında rakip fileleri havalandıran Feghouli, bu sezon Türkiye Kupası'ndaki ilk, toplamda da 4. golünü attı.


29 yaşındaki futbolcu, bu sezon Süper Lig'de 16, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 3, Ziraat Türkiye Kupası'nda 2 ve TFF Süper Kupası'nda 1 olmak üzere toplam 16 resmi müsabakada görev aldı.

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