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Sofiane Feghouli bu sezonki ikinci asistini yaptı

Galatasaray’ın Cezayirli futbolcusu Sofiane Feghouli, Trabzonspor maçında Belhanda’nın golünde yaptığı asistle bu sezon ikinci kez gol pası verdi.

Galatasaray'ın Cezayirli futbolcusu Sofiane Feghouli, Trabzonspor maçında Belhanda'nın golünde yaptığı asistle bu sezon ikinci kez gol pası verdi.


Spor Toto Süper Lig'in 21. haftasında Trabzonspor'u ağırlayan Galatasaray'da maça 11'de başlayan Sofiane Feghouli, Younes Belhanda'nın golünde asist yaptı. Mücadelenin 48. dakikasında Belhanda'nın attığı golde pası veren Feghouli, bu sezon ikinci asistine imza attı.


Bu sezon 17 Süper Lig, 3 UEFA Şampiyonlar Ligi, 2 Türkiye Kupası ve 1 TFF Süper Kupası olmak üzere toplam 23 maça çıkan 29 yaşındaki futbolcu, 2 gol, 2 asistle mücadele ediyor.

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