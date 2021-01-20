İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Sofiane Feghouli'nin bu sezonki ikinci gol sevinci

Galatasaray’ın Cezayirli futbolcusu Sofiane Feghouli, Denizlispor maçında attığı golle bu sezon ligdeki ikinci golünü kaydetti.

Galatasaray'ın Cezayirli futbolcusu Sofiane Feghouli, Denizlispor maçında attığı golle bu sezon ligdeki ikinci golünü kaydetti.


Galatasaray'ın Cezayirli futbolcusu Sofiane Feghouli, sakatlığının ardından 4 maç sonra Denizlispor mücadelesiyle formasına kavuştu. Denizli karşısında 11'de başlayan Feghouli, 17. dakikada takımının ikinci golünü attı. 31 yaşındaki futbolcu, Göztepe maçının ardından bu sezonki ikinci gol sevincini yaşadı.


Cezayirli futbolcu, 77. dakikada yerini Kerem Aktürkoğlu'na bıraktı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.