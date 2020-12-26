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Sofiane Feghouli'nin doğum günü kutlandı

Galatasaraylı futbolcu Sofiane Feghouli’nin 31.

Galatasaraylı futbolcu Sofiane Feghouli'nin 31. yaş günü sarı-kırmızılı takımın Trabzonspor maçı öncesi kamp yaptığı otelde pasta kesilerek kutlandı.


Süper Lig'in 15. haftasında deplasmanda Trabzonspor ile karşı karşıya gelecek olan Galatasaray'da Cezayirli futbolcu Sofiane Feghouli'nin doğum günü unutulmadı. Trabzonspor maçı öncesi Trabzon'da kamp yapılan otelde Feghouli için Galatasaray simgesinin yer aldığı pasta kesildi. Teknik direktör Fatih Terim ve sarı-kırmızılı futbolcular, Feghouli'nin 31. yaşını tebrik etti.

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