Soft Analog 30 Martta Kadıköy'de sahne alacak

Soft Analog, Kadıköy’ün sevilen mekanlarından Dorock XL sahnesinde 30 Martta konser verecek.
Soft Analog, Kadıköy'ün sevilen mekanlarından Dorock XL sahnesinde 30 Martta konser verecek.
Disko, synth-pop, dream-pop, new wave, funk ve elektro dans-pop formlarının bir araya geldiği müziğiyle dikkatleri çeken Soft Analog, 30 Mart Perşembe akşamı Dorock XL Kadıköy'de sahne alacak. Synthesizer, drum machine, disko-funk bass bileşiminden hoşlanan dinleyicilerin kaçırmaması gereken konserin biletleri biletinial üzerinden satışa sunuldu.