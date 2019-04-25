Softtech ve IBM 'Yapay Zekayla Yeni Ufuklar' projesini hayata geçirdi

Türkiye'nin en büyük teknoloji şirketlerinden Softtech ve IBM Türkiye, ortak bir projeye imza attı. ‘Yapay Zekayla Yeni Ufuklar' kurumsal sosyal sorumluluk projesinde öğrencilere gelecek teknolojileri, yapay zeka ve makine öğrenmesi gibi konularda hem teorik hem de pratik bilgiler veriliyor.

Öğrencilere gelecek teknolojileri anlatarak, teknolojinin geleceğini inşa etmeyi amaçlayan Türkiye'nin en büyük teknoloji şirketlerinden Softtech, IBM ile 'Yapay Zekayla Yeni Ufuklar' kurumsal sosyal sorumluluk projesi kapsamında teknolojinin bugünü ve yarınını öğrencilerle paylaşıyor. Softtech ve IBM çalışanlarından oluşan Gönüllü Takımları, orta okul öğrencilerine bir eğitim-öğretim dönemi boyunca, 21'inci yüzyıl teknolojileri, doğacak yeni iş alanları, yapay zeka ve makina öğrenmesi hakkında bilgiler veriyorlar. Öğrenciler, IBM Cloud üzerinde barındırılan bir çevrimiçi eğitim platformu olan 'Machine Learning for Kids' aracılığıyla bilgilerini artırıyor.

Yapılan bilgilendirmede; ‘Yapay Zekayla Yeni Ufuklar' projesi kapsamında Sarıyer İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'nün koordinatörlüğünde yürütülen Erasmus + STEM For All projesi doğrultusunda belirlenen ‘Sarıyer Fahrettin Aslan Ortaokulu' ve ‘Mehmet Akif Orta Okulu'nda bugüne kadar toplamda 350 öğrenciye ulaşıldı. Nisan ayında başlayan projenin ikinci döneminde ise Ankara'da ve İstanbul'da toplam 3 okulda 270 orta okul öğrencisine daha erişilmesi hedefleniyor.

IBM ile olan iş birliklerinin farklı alanlarda uzun zamandan beri devam ettiğini vurgulayan Softtech Genel Müdürü Murat Ertem, projenin detaylarıyla ilgili yaptığı açıklamada: "Her geçen gün, yapay zeka daha fazla hayatımıza girecek. Bu sayede üreticiliğe, araştırmaya ve geliştirmeye daha rahat odaklanacağız. Şirket olarak geleceğin teknolojisi olarak gördüğümüz yapay zekayı ve daha birçok teknolojiyi, geleceğin teknoloji liderleri çocuklarla buluşturmak bizim için çok değerli. IBM gönüllüleri ile birlikte hayata geçirdiğimiz ‘Yapay Zekayla Yeni Ufuklar' projemizi kamuoyuna duyurmaktan dolayı mutluluk duyuyoruz. Bu proje ile çocukların hayal ve hedeflerinde yeni ufuklar açmak, üretici potansiyellerini ortaya çıkarmayı hedefliyoruz. Softtech ve IBM olarak başlattığımız projede, ekosisteme öncülük etmeyi ve daha fazla okulda daha fazla çocuğa eğitim verebilmeyi planlıyoruz" dedi.

IBM Türkiye Ülke Genel Müdürü Volkan Sözmen de konuyla ilgili şunları söyledi: "Öğrencilerle çalışmak için Softtech ile işbirliği yapmaktan gurur duyuyoruz. Öğrencilerin geleneksel eğitim ile 21'inci yüzyıl STEM kariyerlerine ve diğer kariyerlere hazır olma arasındaki boşluğu doldurmasına yardımcı olmak için IBM teknolojileri ile SkillsBuild aktivite kaynaklarını birleştiriyoruz. IBM'in çözümleri, tıpkı müşterilerimizin işlerini ve ekonomik gelişimlerini güçlendirdiği gibi, sosyal gelişimi de güçlendirmeye devam edecek".