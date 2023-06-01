Soğanlık Kültür Merkezi, resme gönül veren sanatçıların sergisine ev sahipliği yaptı

Kartal Belediyesi Soğanlık Kültür Merkezi, resme gönül veren sanatçıların eserlerine ev sahipliği yaptı.

Kartal Halk Eğitim Merkezi'ne bağlı Yakacık Halk Eğitim Resim Kursu'na katılan kursiyerlerin eserlerinden oluşan karma sergi, Soğanlık Kültür Merkezi'nde açıldı. Resme gönül veren 16 kursiyerin tabloları sergide yerini aldı.

Serginin açılışında Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel adına resim öğretmeni Gülsün Yılmaz'a çiçek takdim edildi. Kartal İlçe Halk Eğitim Müdürü Seyfullah Kırtay'ın da katıldığı sergiye sanatseverler büyük ilgi gösterdi.

Birbirinden güzel çok sayıda eserin yer aldığı sergiye emek veren sanatçılar; İlknur Kaya, Seçil Köroğlu, Şenel Özanat, Suavi Işıkol, Aysegul Taşkınyol, Melike Özmen Polat, Zeynep Polat, Ülkü Demirci, Nezahat Biçer, Şükran Koç, Asude Özdemir, Libas Bilgin, Seval Keleş, Mustafa Karaman, Gönül Arda ve Necla Döngez'in tabloları sergiyi gezenler tarafından büyük beğeni topladı.

Hazırlıkları aylardır devam eden sergi, 1 hafta boyunca Soğanlık Kültür Merkezi'nde açık kalacak.