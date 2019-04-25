Soğanlık Kültür Merkezi yıl sonu sergisi ziyarete açıldı

Resim Öğretmeni Neval Karaköçek ile çoğunluğu emeklilerden oluşan 40 öğrencinin birlikte hazırladıkları yağlı boya resim sergisi Kartal'da ziyarete açıldı.

Soğanlık Kültür Merkezi'nde açılışı gerçekleştirilen sergiye; Kartal Halk Eğitim Merkezi ve Akşam Sanat Okulu Müdürü Fatih Kılıç, Soğanlık Kültür Merkezi Koordinatörü Betül Toğa ve çok sayıda Kartallı sanatsever katıldı.

Kartal Belediyesi ve Kartal Halk Eğitim Müdürlüğü'nün işbirliği ile 2018/2019 eğitim döneminde açılan resim kursuna katılan öğrencilerin hazırladıkları tablolardan oluşan sergide, yağlı boya eserler yer alıyor. Resim Öğretmeni Neval Karaköçek'in eğitmenliğinde sergiye hazırlanan öğrencilerin eserleri, çeşitli fotoğrafların resmedilmesiyle tuvale aktarılmış. Serginin açılışında konuşan Resim Öğretmeni Neval Karaköçek, “Sanat kursumuza ve sergimize verdiği desteklerden ötürü en başta Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel'e ardından Kartal Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü'nün bütün personeline çok teşekkür ediyoruz.” dedi. Çok sayıda Kartallı sanatseverin yoğun ilgi gösterdiği sergiyi meraklıları, 26 Nisan tarihine kadar Soğanlık Kültür Merkezi'nde ziyaret edebilecek.