Soğanlık Kültür Merkezi'nde "Kadına Yönelik Şiddete Toplumsal Cinsiyet Penceresinden Bakmak' paneli

Kartal Belediyesi, toplumsal cinsiyet eşitsizliğine dikkat çekmek ve kadına yönelik şiddetle mücadele konusunda farkındalık oluşturmak amacıyla "Kadına Yönelik Şiddete Toplumsal Cinsiyet Penceresinden Bakmak" adlı bir panel düzenledi.

Kartal Belediyesi, Dalyan Inner Wheel Kulübü işbirliği ile 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddetle Uluslararası Mücadele Günü kapsamında düzenlenen panel Soğanlık Kültür Merkezi'nde gerçekleştirildi. Uzman Eczacı Belkıs Ünver ve Uzman Psikolog Ekin Çakır'ın sunumuyla gerçekleştirilen panelde toplumsal cinsiyet bağlamında kadına yönelik şiddet konusu ele alındı. Belkıs Ünver Türkiye'den ve dünyanın çeşitli ülkelerinden şiddet verilerini paylaşırken, Ekin Çakır da psikolog gözüyle şiddetin toplumsal nedenlerini ele aldı. Uzman konukların bilgilerini paylaştığı panel izleyenler tarafından dikkatle takip edildi.

Panelin sonunda konuşmacılara Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel adına plaket ve çiçek takdiminde bulunuldu.