Soğuktan koruyan özel formüllü bal kürü

Etkisini artıran soğuklarla birlikte üst solunum enfeksiyonuna bağlı hastalıklarda önemli bir artış yaşanıyor. Türkiye'nin dört bir yanını tesiri altına alan soğuklar, özellikle bağışıklığı düşük kişilerde etkisini daha yıkıcı şekilde gösteriyor. Hastalıklara karşı etkin çözümlerin başında hastalığa yakalanmamak geliyor. Vücudun birçok ihtiyacını içerdiği çeşitli vitamin, mineral, enzim, aminoasit ve probiyotiklerle karşılayan ham bal ve arı ürünleri hastalıklara karşı bağışıklığı güçlendiriyor ve öncesinde set çekiyor. Mevsimin en sert havalarının yaşandığı günlerde soğuk algınlığı, grip gibi viral enfeksiyonlara bağlı hastalıklara karşı ham bal ve arı ürünlerinin daha yoğun tüketilmesi gerekiyor.

Arının 4 ürününün birleşiminden gelen kür

Vücudu doğal yollarla koruyabilmenin önemine değinen 35 yıldır bal üretimi yapan Ahmet Bağran Aksoy, mevsimsel hastalıklara karşı pastörizasyon işlemi görmemiş ham bal, polen, arı sütü ve propolis karışımından elde edilen vücut zırhlayıcı özel kürü tavsiye etti.

İçeriğinde 500 gram ham bal, 100 gram polen, 100 gram arı sütü ve 20 gram propolis bulunuyor

Aksoy, uzun çalışmalar sonucu keşfettiğini belirttiği söz konusu kürün, vücudu hastalıklara karşı adeta zırhladığını söyledi. Aksoy, “Vücudu zırhlayan özel karışım kürü başta çocuklar olmak üzere herkesin sağlığına destek olur. Kuvvetli soğukların yaşandığı dönemlerde gribal enfeksiyonlar kaçınılmazdır. Bal, polen, arı sütü ve propolisten oluşan bu kür tüketildiği zaman vücut grip başta olmak üzere tüm hastalıklara karşı güçlü bir bağışıklık elde eder. Kış öncesi bu karışımla kişiler vücudunu zırhlayabilir ve hastalıklara karşı kendini garantiye alabilir. Bu kürün içeriğinde; 500 gram ham bal, 100 gram polen, 100 gram arı sütü ve 20 gram propolis bulunuyor. 5 yaş ve üstündeki çocuklara yarım tatlı kaşığı şeklinde de verilebilen bu kürü, yetişkinler günde 1-2 tatlı kaşığı rahatlıkla tüketebilir” şeklinde konuştu.