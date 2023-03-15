ŞOK Marketler deprem bölgesinde tarımı ve çiftçiyi destekliyor

Yerel çiftçiyi desteklemek amacıyla ŞOK Marketler, Hatay'ın Arsuz ilçesinde bahçelerde bekleyen limonları üreticilerle beraber toplayarak mağazalarında satışa sundu.

Yaşanan deprem felaketinin ardından afet bölgesinde yerel tarım üretiminin devamını sağlamak amacıyla çiftçilere destek veren ŞOK Marketler, Hatay'ın Arsuz ilçesinde bahçelerde bekleyen olgun limonları üreticilerle beraber toplayarak satın aldı. Binlerce çiftçi ve üreticinin bulunduğu deprem bölgesinde, afet sebebiyle tarlada ve ağaçta bekleyerek bozulma tehlikesiyle karşı karşıya kalan olgunlaşmış tarım ürünleri, ŞOK Marketler mağazalarında tüketicilerle buluştu. Bu destekle olgunlaşmış ürünlerin dallarda çürümesi engellenirken, çiftçilere de gelir imkanı hazırlayarak bölgenin tekrar ayağa kalkmasına yönelik önemli bir adım atıldı.

“Anadolu'nun bereketli topraklarını ve yerel üreticilerimizi korumak üzere çalışıyoruz”

Deprem bölgesinde tarlada ve ağaçta bekleyen tarım ürünlerini satın alarak bölgeye ve üreticilere destek olduklarını ifade eden ŞOK Marketler CEO'su Uğur Demirel şunları söyledi:

“Afet bölgesi, bereketli topraklarıyla Anadolu'yu besleyen çok değerli ve geniş tarım sahalarını içeriyor. Bu değerimizi korumamız, tarımsal üretimin devamlılığını sağlamamız hem ülkemiz için hem de bölgenin ekonomik olarak tekrar güçlenmesi için kritik öneme sahip. Biz de bölgedeki yerel üreticilerimizin bu zorlu günlerinde yaralarını bir nebze de olsa sarabilmek amacıyla Hatay Arsuz'da bahçelerde bekleyen olgun limonları üreticilerimizle beraber topladık ve mağazalarımızda müşterilerimizle buluşturduk. Bölgede tarımın tekrar ayağa kaldırılması için üreticilere desteğimizi sürdüreceğiz.”