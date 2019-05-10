Şok Marketler ilk çeyrekte yüzde 37 büyüdü

Şok Marketler, 2019'un ilk üç ayına ilişkin sonuçlarını Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) açıkladı. Market zinciri, ilk çeyrekte geçen yılın aynı dönemine göre satış gelirlerini yüzde 37,1 artışla 3,5 milyar TL'ye yükseltti.

KAP'a yapılan açıklamaya göre, Şok Marketler 2019'un ilk çeyreğinde geçen yılın aynı dönemine göre satış gelirlerini yüzde 37,1 artışla 3,5 milyar TL'ye yükseltti. Şok Marketler, 2019'un ilk üç ayında 278 yeni mağaza açtı ve toplam mağaza sayısını 6 bin 642'ye çıkardı.

2019'un ilk çeyreğinde 278 yeni mağazada 800'e yakın ek istihdam

Sonuçlarla ilgili değerlendirmede bulunan Şok Marketler CEO'su Uğur Demirel şöyle konuştu:

“Şok Marketler'in güçlü sonuçları 2019 yılının ilk çeyreğinde de devam etti. Sektörün en hızlı büyüyen oyuncularından biri olmaya devam ettik. Artan müşteri trafiğimiz, güçlü ve sürdürülebilir satış büyümemizin temelini oluşturuyor. Müşterilerine hem kaliteli hem de ucuz ürünler sunmayı hedefleyen Şirketimiz, 2019 yılı ocak ayında başlattığı “Şok Ucuz” kampanyasıyla bu hedefini desteklerken aynı zamanda satış gelirlerine de katkı sağladı. Yeni açtığımız mağazalarla satışlarımızı geliştirirken aynı zamanda istihdama da katkıda bulunmaya devam ediyoruz. Şok Marketler olarak 2019'un ilk çeyreğinde 278 yeni mağazada 800'e yakın ek istihdam ile ülke ekonomisine katkı sağlamayı sürdürdük. Önümüzdeki dönemde de mevcut performansımızı sürdürerek müşterilerimize, çalışanlarımıza, tedarikçilerimize ve hissedarlarımıza değer oluşturmaya devam edeceğiz."