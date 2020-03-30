Şok Marketler ücretsiz adrese teslimat hizmetine başladı

Şok Marketler'in online market servis uygulaması Cepte Şok, yenilenen tasarımı ve işlevleriyle tüm Türkiye'de adrese teslimat hizmetine başladı. Uygulama ile bu zorlu günlerde evlerinde kalan müşterilerine tüm siparişlerini aynı gün içerisinde ücretsiz olarak teslim ediyor.

Kullanıcıların siparişleri artık uygulama üzerinden online ödeme ile aynı günde kapılarına ücretsiz teslim ediliyor. Ayrıca “Siparişini ver, istediğin saatte mağazadan al” seçeneği de devam ediyor.

Kullanıcılar mahallelerindeki marketten online alışveriş yapabilecek ve aynı gün içinde ek bir ücret ödemeden siparişleri evlerine gönderilecek. Üstelik uygulamadan sipariş verilen ürünlerin fiyatları Şok Market fiyatlarıyla aynı olacak.

Şok Marketler CEO'su Uğur Demirel, Cepte Şok uygulamasıyla ilgili yaptığı açıklamada, “Toplum olarak içinde bulunduğumuz bu zor dönemde bu hizmeti başlatmanın bizim için anlamı büyük. İnsanların güvenilir gıdaya ulaşması için 30 bin çalışanımız ve iş ortaklarımızla birlikte var gücümüzle çalışıyoruz. Onlara da ayrıca teşekkürlerimi sunarım. Toplumumuzun kendisini rahat hissetmesi için üzerimize düşen görevleri yapmaya çalışıyoruz. Bu nedenle Şok Marketler olarak adrese teslimat hizmetini başlattık. Müşterilerimizin evden çıkmadan online olarak sipariş verdiği ürünleri marketlerimizle aynı fiyatlardan ücretsiz olarak adreslerine teslim ediyoruz. Cepte Şok için ek istihdam da sağlayacağız. Hem adrese teslimat hizmeti kapsamında hem de açmayı planladığımız yeni mağazalarla birlikte 2020 yılında toplam 5 bin kişiyi istihdam etmeyi hedefliyoruz” dedi.