ŞOK Marketler'den Ramazan ayına özel seçenekler

ŞOK Marketler, dayanışmanın en yoğun yaşandığı zamanlardan olan Ramazan ayına özel erzak paketi ve hediye kartlarını müşterileriyle buluşturdu. Ramazan'ın bereketini paylaşmak isteyenler; ŞOK Marketler'in Ramazan erzak paketi, hediye kartları veya dijital hediye alışveriş kodlarından temin ederek, birlik ve beraberliğin öne çıktığı bu ayda desteklerini ihtiyaç sahiplerine ulaştırabilir veya sevdiklerini hediyeleriyle mutlu edebilir.

“Ramazan'ın bereketini paylaşmayı ŞOK seviyoruz” sloganıyla satışa sunulan ŞOK Marketler erzak paketinde; pirinç, mercimek, bulgur, makarna, ayçiçek yağı, un, salça, çay, şeker, tuz, çorba, zeytin ve pudingden oluşan 13 farklı temel gıda ürünü bulunuyor. Piyale, Deren Çay, Evin gibi ŞOK Marketler'in bilinen ve güvenilir öz markalı ürünlerinin yer aldığı paketler, ŞOK mağazalarının yanı sıra Cepte Şok ‘tan online olarak da satın alınabiliyor.

ŞOK Marketler'de Ramazan'a özel fiziki hediye kartları da satışa sunuldu. Dileyen müşteriler 0850 281 68 21 nolu telefon üzerinden istedikleri miktarda bakiye yükleyebilecekleri toplu hediye kartı alımı da gerçekleştirebiliyor. Yardımlarını kolaylıkla dijital olarak ulaştırmak isteyen müşteriler ise satın aldıkları dijital hediye alışveriş kodunu diledikleri telefon numarasına iletebiliyor. Kodun iletildiği kişi hem mağazalardan hem de Cepte ŞOK üzerinden ilgili kodla alışveriş yapabiliyor.

Ramazan kampanyaları hakkında değerlendirmede bulunan ŞOK Marketler CEO'su Uğur Demirel şunları söyledi:

“Ramazan ayı, paylaştıkça bereketin arttığına inandığımız bir ay. Bu ayda dayanışmak veya sevdiklerini mutlu etmek isteyen müşterilerimiz, Ramazan'a özel satışa sunduğumuz erzak paketimiz, hediye kartlarımız ya da dijital kodlarımız vasıtasıyla desteklerini istedikleri kişiye veya kuruma ulaştırabilirler. Kısa süre önce ülke olarak çok büyük bir afet yaşadık; birlik ve beraberliğin önemini zorlu yoldan da olsa bir kez daha tecrübe ettik. Birliktelik duygusunun en yoğun yaşandığı Ramazan ayında, ŞOK Marketler olarak dayanışmaya vesile olmaktan mutluluk duyuyoruz.”