Sokağa atılmış köpekleri besleyip büyütüp sahiplendiriyor

İstanbul'un Büyükçekmece ilçesinde sahil kenarına kendi imkanları ile yaptığı çadır barınakta 9 ay boyunca 3 köpeği sahiplendiren, İsmail Demirel'in yeni misafirleri Terrier cinsi Topaç, Duman ve Boncuk oldu. 1 haftalıkken sahipleri tarafından sokağa atılan 1,5 aylık 3 kardeş köpeği barınağında besleyen Demirel, cins köpekleri sahiplendirmek istiyor.

Yaklaşık 9 ay önce barınak kurduğu alanda sokak köpeğinin 8 yavru doğurduğunu gören İsmail Demirel, soğuk hava koşullarında yavru köpeklerin üşümesine vicdanı el vermeyince anne köpeğin yavruladığı yere kendi imkanları ile bir barınak yaptı. Yaptığı barınakta köpeklerin ihtiyaçlarını karşılayacak duş, yatak ve su gibi imkanlar bulunurken, çevredeki insanların da katkısıyla düzenli mama ihtiyaçları da karşılanıyor. Yaptığı barınakta köpeklerle yakından ilgilenen İsmail Demirel, 9 ayda 3 köpeği sahiplendirdi. Çevredeki köpekleri de yaptığı barınakta ağırlayan Demirel'in hayvan sevgisi vatandaşların ilgisini çekiyor.

“Her canlının yaşama hakkı var”

Bir canlının açlıktan ölmesi bütün insanlığın ölmesi anlamına gelir diyen İsmail Demirel, “Her canlının yaşama hakkı var. Bir canlı eğer açlıktan ölürse bütün insanlık ölmüştür. Seyreden de vicdan yoktur. Kimin vicdanı ne kadarsa kişi o kadardır. Onun için canlıların da yaşama hakkı var. Mama sipariş verdim geldi, her gün bir süt getiriyorum, ekmek veriyorum. Benim için bunlar bir zevk. Sevaptır" diye konuştu.

“Bunlar sokakta ziyan olur”

Yeni misafirlerinin sokak köpeği olmadığını ve sokakta yaşayamayacaklarını söyleyen Demirel, “9 ay önce anne köpek kulübeyi kurduğum bu noktada toprağın içine bir delik delmişti. Ve oraya 8 yavru doğurmuştu. Bende onun üzerine geldim bu kulübeyi yaptım. O 8 yavru büyüdü, 3 erkek köpeği sahiplendirdik dişiler bana kaldı. Şimdi de bu 3 küçük köpeğe bakıyorum. Bunları da sahiplendirsek iyi olur. Çünkü cins hayvanlar bunlar ziyan olur sokakta. Bunlar sokak köpeği değil ki sokakta yaşayamaz bunlar. Eğer ilgilenen olursa bunları ev sahibi yapmış oluruz. Denizin tam tepesinde çalılıkların arasında kimse de bunlara zarar vermez. Her gün geliyorum bir sabah bir de akşam besliyorum. Hava çok sıcak olduğu için bunalmasınlar diye her gün de duş yaptırıyorum. Elimden geleni yapıyorum” dedi.