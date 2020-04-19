Sokağa çıkma kısıtlamasayla hayalet caddeye dönen Bağdat Caddesi havadan görüntülendi

Sokağa çıkma kısıtlamasıyla birlikte İstanbul sessizliğe bürünürken, İstanbul'un en lüks caddelerinden Bağdat Caddesi'nin boş hali havadan görüntülendi. Her gün binlerce kişinin gezdiği cadde adeta hayalet caddeye döndü.

İçişleri Bakanlığının 31 il valiliğine 'Korona virüs tedbirleri' adı altında gönderdiği ek genelge ile sokağa çıkma kısıtlaması bu hafta sonu da uygulanmaya devam etti. İstanbul'da da sokağa çıkma kısıtlamasının ilan edilmesinin ardından kentteki işlek cadde ve sokaklar boş kaldı. İnsan trafiğinin yoğun olduğu Bağdat Caddesi de sessizliğe büründü. Boş kalan lüks cadde drone ile havadan görüntülendi. Görüntülerde lüks caddede kimse yokken, adeta hayalet caddeyi andırdı.