Sokağa çıkma kısıtlaması denetimleri gece boyunca devam etti

İstanbul'da iki yakayı birbirine bağlayan 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde ve Kadıköy Söğütlüçeşme mevkiinde kurulan polis uygulama noktalarında ekipler İçişleri Bakanlığı genelgesinde belirtilen kısıtlamadan muaf kişilerin belgelerini kontrol etti.

Yabancı turistler sokağa çıkma kısıtlamasından muaf tutuluyor

Artan koronavirüs salgınına karşı alınan tedbirlerden birisi olan sokağa çıkma kısıtlaması haftaiçi saat 21.00 ile 05.00 arası uygulanırken; haftasonu tüm günü kapsıyor. Türkiye genelinde uygulanan kısıtlama bir çok noktada güvenlik güçlerince denetlenirken megakent de iki yakayı birbirine bağlayan 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde trafik polislerince denetim gerçekleştiriliyor. Saat 21.00'den kısıtlamanın sona erdiği 05.00'e kadar devam eden denetlemede muaf olan kişiler yola devam ederken kısıtlamayı ihlal eden vatandaşlara cezai işlem uygulanıyor. Rusya'dan Türkiye'ye gelen iki turistin belgelerini denetleyen polis ekipleri yabancı uyruklu vatandaşların turist olarak ülkeye geldiklerini belirledi. Ay sonuna kadar ikinci bir karara kadar devam edecek olan sokağa çıkma kısıtlaması belirlenen saat aralıklarında İstanbul'un bir çok noktasında oluşturulan polis denetim noktalarınca kontrol edilecek.