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Sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle boş kalan Kadıköy Meydanı havadan fotoğraflandı

Korona virüsüne karşı alınan tedbirler kapsamında ilan edilen 4 günlük sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle Kadıköy Meydanı boş kaldı.

Boş kalan Kadıköy Meydanı havadan fotoğraflandı.


İçişleri Bakanlığı'nın 14 Büyükşehir ile Zonguldak'ta alınan sokağa çıkma kısıtlamasının ilk gününde meydanlar sessizliğe büründü. 4 günlük sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle Kadıköy Meydanı boş kaldı. Korona virüs ile mücadele kapsamında hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamasının ardından sessizliğe bürünen Kadıköy Meydanı havadan fotoğraflandı.

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