Sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle boş kalan Kadıköy Meydanı havadan fotoğraflandı

Korona virüsüne karşı alınan tedbirler kapsamında ilan edilen 4 günlük sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle Kadıköy Meydanı boş kaldı.
Boş kalan Kadıköy Meydanı havadan fotoğraflandı.
İçişleri Bakanlığı'nın 14 Büyükşehir ile Zonguldak'ta alınan sokağa çıkma kısıtlamasının ilk gününde meydanlar sessizliğe büründü. 4 günlük sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle Kadıköy Meydanı boş kaldı. Korona virüs ile mücadele kapsamında hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamasının ardından sessizliğe bürünen Kadıköy Meydanı havadan fotoğraflandı.