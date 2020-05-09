Sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle boş kalan Kadıköy Meydanı havadan görüntülendi

Covid-19 mücadele kapsamında hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamasının ardından sessizliğe bürünen Kadıköy Meydanı havadan görüntülendi.

Sokağa çıkma kısıtlaması getirilmesinin ardından İstanbul'da yaşanan yoğunluk sona erdi. Kadıköy Meydanı gibi vatandaşların yoğun bulunduğu alanlar boş kaldı. Boş kalan meydan ise drone ile görüntülendi.

Öte yandan sokağa çıkma kısıtlamasının ardından İstanbullular bu çağrıya karşılık verirken, kalabalık meydanlar bomboş kaldı. Normal şartlarda çok yoğun bir yaya trafiğinin olduğu Kadıköy Meydanı korona virüs sonrası adeta sessizliğe büründü.