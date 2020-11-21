Sokağa çıkma kısıtlaması öncesi vatandaşlar restoranlara akın etti

Taksim'de sokağa çıkma kısıtlaması öncesi restoranlara akın eden vatandaşların yoğunluğu dikkat çekti. İstiklal Caddesi'nde maskesiz dolaşanlar ve elinde sigara ile polis aracının yanından geçen bir kişi ise bu kadarına pes dedirtti.

İçişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan genelge kapsamında hafta sonları saat 20.00'de sokağa çıkma kısıtlamasının uygulanacağı duyurulmuştu. Kısıtlamaya dakikalar kala Taksim Meydan'ı ve İstiklal Caddesi'nde bulunan restoranlardaki yoğunluk dikkat çekti. Kısıtlama nedeniyle restoranlara oturamayanlar, alışverişlerini yaptıktan sonra kendilerine sokak üzerinde yer aramaya başladı. Öte yandan İstiklal Caddesi'nde maskesiz dolaşan vatandaşlar ve polis aracının yanından elinde sigara ile geçen bir kişi ise bu kadarına pes dedirtti.