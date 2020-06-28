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Sokağa çıkma kısıtlaması sona erdi, vatandaşlar meydanlarda yoğunluk oluşturdu

İstanbul’da YKS nedeniyle uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasının sona ermesiyle vatandaşlar sokağa çıktı.

İstanbul'da YKS nedeniyle uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasının sona ermesiyle vatandaşlar sokağa çıktı. Vatandaşların meydanlarda yoğunluk oluşturduğu görüldü.


Yeni tip korona virüs (Covid-19) salgını ile mücadele kapsamında İçişleri Bakanlığı, bu hafta sonu Yüksekögretim Kurumları Sınavı (YKS) nedeniyle oluşabilecek kalabalığın önüne geçmek ve riski azaltmak için belli saatler aralığında sokağa çıkma kısıtlaması uyguladı. İstanbul'da sokağa çıkma kısıtlamasının sona ermesiyle vatandaşların özellikle Şirinevler meydanda oluşturduğu yoğunluk kameralara yansıdı.

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