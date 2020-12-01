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Sokağa çıkma kısıtlamasına dakikalar kala İstanbul trafiğinde yoğunluk

Korona virüse karşı alınan önlemler çerçevesinde akşam saat 21.

00'de başlayacak olan sokağa çıkma kısıtlamasına dakikalar kala İstanbul trafiğinde oluşan yoğunluk drone ile havadan görüntülendi.



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dün akşam kabine toplantısının ardından yaptığı açıklamada ülke genelinde hafta içi saat 21.00 ile 05.00 arasında sokağa çıkma kısıtlamasının uygulanacağını duyurmuştu. Alınan kararın ardından 21.00'de başlayacak olan sokağa çıkma kısıtlamasına dakikalar kala, İstanbul trafiğinde bazı noktalarda kısmi yoğunluk oluştu. Mega kentin trafik yoğunluğu ise drone ile havadan görüntülendi.

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