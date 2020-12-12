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Sokağa çıkma kısıtlamasında boş kalan Kadıköy ve Üsküdar Meydanı havadan görüntülendi

Korona virüsle mücadele kapsamında 56 saat sürecek olan sokağa çıkma kısıtlamasında Kadıköy ve Üsküdar Meydanı boş kaldı.

Boş kalan meydanlar havadan görüntülendi.


Cuma akşamı saat 21.00'den itibaren başlayan sokağa çıkma kısıtlamasında İstanbul'un en işlek ve kalabalık meydanları sessizliğe büründü. İstanbul Anadolu yakasında sokağa çıkma kısıtlaması sonrası binlerce aracın ve yayanın uğrak noktası olan Kadıköy ve Üsküdar Meydanı da sessizliğe büründü. Korona virüsle mücadele kapsamında sokağa çıkma kısıtlamasının uygulanmasıyla Kadıköy ve Üsküdar Meydanı boş kaldı. Boş kalan meydanlar drone ile havadan görüntülendi.

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