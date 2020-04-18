Sokağa çıkma kısıtlamasında pandemi hastanesi inşaatı aralıksız sürüyor

Korona virüs (Covid-19) salgını ile mücadele kapsamında Atatürk Havalimanı'nda yapımına başlanan bin yataklı pandemi hastanesinin inşaatının çalışmaları sokağa çıkma kısıtlamasında da aralıksız sürüyor.

Havadan görüntülenen pandemi hastanesinin tek katlı bina bölümünün inşasına tamamlandığı görüldü. Havadan çekilen görüntülerde iş makinelerinin hummalı bir şekilde çalıştığı görüldü. Öte yandan pandemi hastanesinin ilk katındaki çatının iskeletinin yapılmaya devam ettiği görüldü.