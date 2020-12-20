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Sokağa çıkma kısıtlamasında polis ve belediye ekiplerinden iyilik operasyonu

Pendik’te korona virüs tedbirleri kapsamında uygulanan hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamasında yiyecek bulmakta zorlanan sokak hayvanlarına yönelik polis ve belediye ekipleri iyilik operasyonu düzenledi.

Pendik'te korona virüs tedbirleri kapsamında uygulanan hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamasında yiyecek bulmakta zorlanan sokak hayvanlarına yönelik polis ve belediye ekipleri iyilik operasyonu düzenledi. Polisler ve belediye ekipleri tarafından sokak hayvanlarının yaşam alanlarına kuru mama bırakıldı. Polis ve belediye ekiplerinin iyilik operasyonu havadan görüntülendi.


İçişleri Bakanlığı'nın genelgesiyle korona virüs ile mücadele kapsamında iki gün sürecek olan sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle Pendik'te sokak hayvanları unutulmadı. Pendik Belediyesine bağlı ekipler ve polis ekipleri sokak hayvanlarına yönelik iyilik operasyonu düzenledi. Ekipler ilçenin çeşitli noktalarına sokak hayvanları için kuru mama bıraktı. Özellikle sokak hayvanlarının yoğun görüldüğü Pendik Sahilinde bulunan kedi evlerinin mama kaplarına mama bırakıldı. Polis ve belediye ekipleri tarafından düzenlenen iyilik operasyonu drone ile havadan görüntülendi.

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