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Sokağa çıkma kısıtlamasında yollar ve meydanlar boş kaldı

İstanbul’da yeni tip korona virüsle (Covid-19) mücadele kapsamında uygulanan pazar günü sokağa çıkma kısıtlamasında kentin uğrak noktalarından olan Taksim Meydanı, İstiklal Caddesi ve E-5 karayolunun boş kaldığı görüldü.

İstanbul'da yeni tip korona virüsle (Covid-19) mücadele kapsamında uygulanan pazar günü sokağa çıkma kısıtlamasında kentin uğrak noktalarından olan Taksim Meydanı, İstiklal Caddesi ve E-5 karayolunun boş kaldığı görüldü.


Pazar günü uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle İstanbul'un en yoğun meydanlarından olan Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi adeta sessizliğe büründü. Vatandaşların genel olarak kısıtlama kurallarına uyduğu görüldü. Yağmurlu havada meydan ve caddeler, kısıtlamadan muaf olan turistler ile işe gidenlere kaldı. Öte yandan E-5 otoyolunda da trafik yoğunluğunun seyrek olduğu görüldü.

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