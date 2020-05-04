İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Sokağa çıkma kısıtlamasının ardından İstanbul'da yollar drone ile görüntülendi

30 Büyükşehir ve Zonguldak’ta 1 Mayıs itibariyle başlayan 3 günlük sokağa çıkma kısıtlamasının ardından vatandaşlar sabahın erken saatlerinde işlerine gitmek için yola koyuldu.

30 Büyükşehir ve Zonguldak'ta 1 Mayıs itibariyle başlayan 3 günlük sokağa çıkma kısıtlamasının ardından vatandaşlar sabahın erken saatlerinde işlerine gitmek için yola koyuldu. Haftanın ilk gününde hareketlenen İstanbul trafiği havadan görüntülendi.


Tüm dünyayı etkisi altına alana korona virüsle (Covid-19) mücadele kapsamında 30 Büyükşehir ve Zonguldak'ta 1 Mayıs itibariyle başlayan ve hafta sonu devam eden sokağa çıkma kısıtlaması son buldu. Haftanın ilk günü işlerine gitmek isteyen vatandaşlar yola koyuldu. Kısıtlamanın ardından yola çıkan vatandaşların otobüs ve metrobüs duraklarında yoğunluk oluşturduğu gözlendi. İstanbul'da yollar drone ile görüntülendi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.