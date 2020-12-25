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Sokağa çıkma kısıtlamasının başlamasıyla E-5'te trafik yoğunluğu

Korona virüsle mücadele kapsamında hafta sonu boyunca sürecek sokağa çıkma kısıtlaması saat 21.

00'da başladı. Kısıtlamanın başlamasıyla E-5 karayolu Ankara istikametinde trafik yoğunluğu oluştu.


Korona virüsle mücadele kapsamında hafta sonu boyunca 56 saat uygulanacak sokağa çıkma kısıtlaması saat 21.00 itibariyle başladı. Pazartesi saat 05.00'te sona erecek kısıtlamanın başlamasıyla E-5 karayolu Ankara istikametinde trafik yoğunluğu oluştu. E-5 karayolu Bostancı mevki Ankara istikametinde araç kuyrukları oluştu.

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