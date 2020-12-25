Sokağa çıkma kısıtlamasının başlamasıyla E-5'te trafik yoğunluğu

Korona virüsle mücadele kapsamında hafta sonu boyunca sürecek sokağa çıkma kısıtlaması saat 21.
00'da başladı. Kısıtlamanın başlamasıyla E-5 karayolu Ankara istikametinde trafik yoğunluğu oluştu.
Korona virüsle mücadele kapsamında hafta sonu boyunca 56 saat uygulanacak sokağa çıkma kısıtlaması saat 21.00 itibariyle başladı. Pazartesi saat 05.00'te sona erecek kısıtlamanın başlamasıyla E-5 karayolu Ankara istikametinde trafik yoğunluğu oluştu. E-5 karayolu Bostancı mevki Ankara istikametinde araç kuyrukları oluştu.