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Sokağa çıkma kısıtlamasıyla sessizliğe bürünen Üsküdar Meydanı havadan görüntülendi

Korona virüs salgınıyla mücadele kapsamında sokağa çıkma kısıtlamasıyla birlikte İstanbul adeta hayalet şehre döndü.

Sessiz ve boş kalan Üsküdar Meydanı havadan görüntülendi.


Sokağa çıkma kısıtlamasıyla birlikte İstanbul'un en önemli meydanları da boş kaldı. Normal zamanlarda güneşli bir cumartesi günü oldukça kalabalık olan Üsküdar Sahili ve meydanı bomboş kaldı. Havadan da görüntülenen sahil bandı ve meydanda polis, zabıta ekiplerinin yanı sıra otobüs duraklarında görev gereği dışarıda olması gereken ve izin belgeleri bulunan vatandaşlar yer aldı.

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