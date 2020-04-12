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Sokağa çıkma yasağı sonrası boş kalan Üsküdar Meydanı havadan görüntülendi

Yeni tip korona virüse (Kovid-19) karşı alınan tedbirler kapsamında ilan edilen 2 günlük sokağa çıkma yasağı nedeniyle Üsküdar Meydanı boş kaldı.

Boş kalan Üsküdar Meydanı sabahın ilk ışıklarında havadan görüntülendi.


Tüm dünyayı etkisi altına yeni tip korona virüse karşı alınan tedbirler kapsamında İçişleri Bakanlığı'nın yayınladığı genelge ile 30 büyükşehir ve Zonguldak'ta 2 günlük sokağa çıkma yasağı ilan edildi. Cumartesi 00.00 itibari ile başlayan yasak kapsamında İstanbulun kalabalık olduğu Üsküdar Meydanı sessizliğe büründü. Geçtiğimiz gün içerisinde kendini hissettiren sessizlik bugün sabah saatlerinde de devam etti. Boş kalan Üsküdar meydanı drone ile havadan görüntülendi.

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