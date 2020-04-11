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Sokağa çıkma yasağı sonrası İstanbul havadan görüntülendi

Korona virüsü tedbirleri kapsamında sokağa çıkma yasağı getirilen İstanbul havadan görüntülendi.



İçişleri Bakanlığı'nın 30 Büyükşehir ile Zonguldak İllinde alınan sokağa çıkma yasağı ilk gününde şehirler sessizliğe büründü. Korona virüsü tedbirleri kapsamında sokağa çıkma yasağı alınan İstanbul'da sokaklar ve caddeler boş kaldı. İstanbul trafiğinin en yoğun olduğu yerlerden biri olan Fatih Sultan Mehmet Köprüsü havadan görüntülendi. havadan çekilen görüntülenen FSM Köprüsü'nden çok az aracın geçmesi dikkat çekti.

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