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Sokağa çıkma yasağının ardından boş kalan TEM ve E-5 havadan görüntülendi

İstanbul’da yeni tip korona virüsle (Covid-19) mücadele kapsamında sokağa çıkma yasağının başlamasının ardından trafik yüzde 1’lere kadar geriledi.

İstanbul'da yeni tip korona virüsle (Covid-19) mücadele kapsamında sokağa çıkma yasağının başlamasının ardından trafik yüzde 1'lere kadar geriledi. Boş kalan İstanbul trafiğinin ana arterleri TEM otoyolu ve E-5 karayolu havadan görüntülendi.


İçişleri Bakanlığı tarafından 30 büyükşehir ile Zonguldak'ta, il sınırları içinde 2 gün sokağa çıkma yasağı getirilmesinin ardından İstanbul genelinde cadde, sokak ve meydanların boş olduğu görüldü. İstanbul'da trafik de yüzde 1 oranlarını kadar düştü. Trafik yoğunluğunun normalde fazla olmasına rağmen sokağa çıkma yasağıyla boş kalan TEM, E-5 bağlantısının olduğu Kozyatağı mevkii havadan görüntülendi.

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