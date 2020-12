Sokak dansçıları online olarak yarıştı

15 Kasım'da başvuruları tamamlanan yarışmada daha önce birçok başarıya imza atan dansçıların öyküsü ise ‘Through the Eyes Of' isimli belgesele konu oldu.

Hip hop, popping, house dahil birçok sokak dansı stilini bünyesinde barındıran dans yarışması Red Bull Dance Your Style, sosyal video paylaşım uygulamasında tüm dünya ile eş zamanlı olarak kıyasıya bir mücadeleye sahne oldu. 15 Kasım'da başvuruları tamamlanan yarışmada daha önce birçok başarıya imza atan dansçıların öyküsü ise ‘Through the Eyes Of' isimli belgesele konu oldu. En iyi sokak dansçılarının öyküsü Red Bull'un web adresinde yer alırken, dansın gelecek sahnesinde yıldız isimlerin keşfedilmesinde rol oynayan yarışmanın önceki konukları olan İtalyan dansçılar Tonini ile Sheba'nın hikayesi ‘Through the Eyes of' isimli belgeselde aktarıldı. 3 bölümden oluşan seride ilk 2 bölümde dansçıların öyküsüne yer verilirken son bölümde ise DJ Ake'nin hazırlık süreci işlendi. Dans sahnesinden geçen isimlerin hikayesini aktardığı 1 sezonluk seri, geleceğin dansçılarına ilham olacak. Türkçe altyazılı olarak yayınlanan seri şirketin web sitesinde yer alıyor.

Dünyanın en iyi sokak dansçılarının belirlenmesinde rol oynayan bu sene Red Bull Dance Your Style Challenge adıyla ilk kez online olarak düzenlendi. Dünya çapında binlerce kişi 15 Kasım tarihine kadar başvurularını gerçekleştirdi. Dünyaca ünlü isimler; Alman hiphop dansçısı Magilla olarak bilinen Majid Kessab, ABD'li dansçı Leon “Kida The Great” Burns ve Japon dansçı Ibuki Imata elemeler için çalışmalara başladı. Yarışmanın iddialı jüri kadrosu ise başvurular arasından finale kalan 8 ismi belirledi.

13 Aralık tarihine kadar devam eden oylamada, kazananı ise seyircinin oyları belirleyecek. Kazanan kişi, 2021'de Red Bull Dance Your Style Dünya Finali'nde yarışma şansı yakalayacak.