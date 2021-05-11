İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Sokak hayvanlarına 5 ton mama yardımı

Carrefour Grup iştiraki CarrefourSA, evde kaldığımız bugünlerde sokak hayvanlarını yalnız bırakmayarak Hayvanların Yaşam Hakları Konfederasyonu (HayKonFed) iş birliğiyle 5 ton mama yardımında bulundu.

Mamalar, HayKonFed gönüllüleri sayesinde sokak hayvanlarına ulaştı.


Sokak hayvanları için doğrusu bir kap mama ve bir kap su


CarrefourSA, 2015 yılından bu yana HayKonFed ile olan iş birliği çerçevesinde “Dost Hareketi” projesine büyük bir destek veriyor.


Düzenlendiği kampanyalar sayesinde müşterileriyle birlikte HayKonFed'in sokak hayvanlarını besleyen gönüllülerine mama desteği veren CarrefourSA, aynı zamanda taze gıda reyonlarındaki atığa çıkabilecek tüketilebilir ürünlerin de HayKonFed gönüllüleri sayesinde sokaklardaki minik dostlarımıza ulaşmasını sağlıyor. Bunların yanı sıra HayKonFed çanta satışlarından elde edilen gelirle de gönüllülere güç veriyor.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.