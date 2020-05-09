Sokak hayvanlarına ilk mama kaymakamdan

“Her şey sevgi ile başlar” projesi kapsamında Silivri'deki sokak hayvanları unutulmadı. Projenin Silivri ayağında ilk besleme İlçe Kaymakamı Ali Partal tarafından gerçekleştirildi.

Başta Silivri Ormanlarındaki sokak hayvanları olmak üzere ilçe genelindeki tüm sokak hayvanlarını beslenmesi planlanan proje kapsamında ilçe merkezindeki sokak hayvanlarına ilk mamayı ilçe Kaymakamı Ali Partal verdi.

Yalçın "Bugün günlerden Silivri"

Herşey Sevgiyle Başlar proje yöneticisi Oral Yalçın yaptığı açıklamada, "Bugün günlerden Silivri. HAYKURDER Başkanı Erman Paçalı ve Her şey Sevgiyle Başlar Projesi Saha Koordinatörü Yasemin Yılmaz liderliğinde gerçekleşecek olan sokak hayvanlarına yemek dağıtımı için tüm ekibe kolaylıklar diliyoruz. 7 hafta önce başlattığımız projemize bu hafta Silivri Ormanları da dahil edildi. HAYKURDER Derneği ile ortak yapacağımız bu dağıtımda Silivri'de buluştuk" dedi.

HAYKURDER'den yapılan açıklamada ise merkez mahallelerde besleme yapan dernek gönüllüleri ile saat 12.00'de Silivri otogarından start aldığını, merkez mahallelerdeki beslemeler devam ederken kırsal alanlarda da bölge besleme gönüllüleri ile sahada buluşulacağı belirtildi.