Sokak hayvanlarına yuva ve mama kabı desteği

Kulübelerin yanına ayrıca sabit kalacak şekilde mama kabı monte ediliyor.

Sokak hayvanları için yaptırılan kulübe ve mama kapları, belirlenen noktalara monte edilmeye başlandı. Projeye sokak hayvanları için gönüllü çalışan hayvanseverler de destek veriyor. Veterinerlik ve Park ve Bahçeler Müdürlüğü'ne bağlı ekiplerin ilçenin tüm mahallelerindeki yeşil alanlara bıraktığı ahşap malzemeden yapılan evler, estetik ve modern görünümleriyle de dikkat çekiyor.

"Bizim amacımız sokağımızın hayvanı değil sokağımızın can dostu olmasını sağlamak"

Sokak hayvanları için yaptıkları hizmeti arttırmayı hedefleyen Bahçelievler Belediye Başkanı Dr. Hakan Bahadır, "Bu kış gününde tabiki her zaman hayvanları düşünüyoruz, nasıl Allah'ın yarattığı insana sahip çıkmamız gerekiyorsa onun yarattığı köpeklere, kedilere, kuşlara hatta ağaçlara bile sahip çıkmaya çalışıyoruz. Bunun bir örneği olarak da küçük bir köpek kulübemizi buraya getirdik yemlerini ve suyunu koyduk birazdan da kedi evimizi kuracağız. Onları korumaya özellikle kış günlerinde korumaya gayret ediyoruz. Bahçelievler Belediyesi olarak bu hizmeti yıllardır yapıyoruz ama bu sene kulübe sayımızı daha da arttırdık. Yaklaşık bin üç yüz tane aşı yapıyoruz, yine bin üç yüz tane kısırlaştırma operasyonu yapıyoruz, hayvanlarla ilgili yaklaşık on bin küsur şikayet geliyor. Onların hepsini cevaplıyoruz, poliklinik hizmetimiz devam ediyor ve mama dağıtıyoruz. Geçen sene yirmi beş ton dağıtmışız bu sene de arttıracağız. Şimdi yeni model mama kaplarımız var arkadaşlarımız belirli günlerde getirip mamaları dökecek. Bizim amacımız sokağımızın hayvanı değil sokağımızın can dostu olmasını sağlamak. Vatandaşlarımızın kedi, köpek sevgisini küçük görmemek lazım" diye konuştu.

"30 senedir kedilerle köpeklerle haşır neşiriz"

Emekli öğretmen, "30 senedir kedilerle köpeklerle haşır neşiriz. Yardımcı arkadaşlarımla birlikte sabah akşam besleme yapıyoruz. Gücümüzün yettiği kadar kulübeler yapmıştık ama şimdi belediye o kadar güzel bir proje ile geldi ki karşımıza kedilerimizin, köpeklerimizin kulübeleri, mamaları çok hoşumuza gitti teşekkür ediyorum" dedi.

"Bu uygulamadan çok memnunuz"

Belediyeye teşekkür eden Hediye Bahçıvacı, "Bu uygulamadan çok memnunuz çok teşekkür ederiz. Belediyeden önce biz ilgileniyorduk sokak hayvanlarıyla mamalarını hep biz alıyorduk ama bundan sonra belediye ilgilenecek o yüzden başkanımıza çok teşekkür ediyorum" dedi.