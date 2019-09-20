Sokak hayvanlarının dostu ‘Vetbüs' Kartal'da

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin hayata geçirdiği, sokak hayvanlarının dostu 'Vetbüs', Kartal'ın sokak hayvanlarını sağlık taramasından geçirerek durumu kötü olanları bakım evlerine götürüyor.

İstanbul Büyükşehir Belediyesinin, Kartal Belediyesi ile sokak hayvanlarına yönelik çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor. Çalışmalar kapsamında, sokak hayvanlarının kapsamlı sağlık taramasından geçirildiği 'Vetbüs' Kartal'a gelerek, durumu kötü olanları İstanbul Büyükşehir Belediyesine (İBB) ait hayvan bakım evlerine götürüp, sağlıklarına kavuşana kadar burada tedavi ettiriyor.

Kartal Belediyesi Başkan Yardımcısı Oktay Aksu, Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel adına gezici klinik olan Vetbüs'ü ziyaret ederek yetkililerden çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Vetbüs 25 Eylül'de Uğur Mumcu Mahallesi'nde

Öte yandan, vatandaşlar da sokak hayvanlarını Vetbüs'e götürerek tedavi ettirebiliyor. Vetbüs'ün içinde tetkik ve tedavi için bir veteriner ekip hazır bulunuyor. Vetbüs, 25 Eylül Çarşamba günü ise Kartal Uğur Mumcu Mahallesi Teknik Yapı yanında, sokak hayvanlarına yönelik hizmet verecek.