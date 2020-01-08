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Sokak kedisi fırtınadan bankamatiğe sığındı

Beylikdüzü’nde bir sokak kedisi kötü hava şartlarından korumak için bankamatiğin para çekme kısmına sığındı.

Beylikdüzü'nde bir sokak kedisi kötü hava şartlarından korumak için bankamatiğin para çekme kısmına sığındı.


Şiddetli fırtına ve yağışlı hava İstanbul'da etkisini devam ettirirken, sokakta yaşayan hayvanlar da olumsuz hava şartlarından etkileniyor. Beylikdüzü Marmara Mahallesinde bir sitede şiddetli rüzgar ve soğuk havadan korunmak isteyen sokak kedisi, bankamatiğin para çekme kısmına sığındı. Çevreden geçen vatandaşlar kedinin bu halini cep telefonları ile görüntüledi. Çevredeki vatandaşların şaşkın bakışları arasında bankamatiğe sığınan kedi bir süre sonra ayrıldı.

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