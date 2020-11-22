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Sokak kısıtlaması sonrası sessizliğe bürünen Üsküdar ve Kadıköy Meydanı havadan görüntülendi

Dünyayı etkisi altına alan korona virüs salgınına karşı hafta sonu belirli saatlerde sokağa çıkma kısıtlaması dün gece 20.

00 itibariyle başladı. Sabah saatlerinde de İstanbul Anadolu yakasında cadde, sokak ve meydanlar sessizliğe büründü. Sessizliğe bürünen Üsküdar ve Kadıköy meydanı havadan görüntülendi.


İstanbul Anadolu yakasında sokağa çıkma kısıtlaması sonrası binlerce aracın ve yayanın uğrak noktası olan Kadıköy ve Üsküdar Kent Meydanı sessizliğe büründü. Sabah saatlerinde ise kentin birçok noktasında polis ekipleri tedbir ve denetimlerini devam ettirdi. Sessizliğe bürünen Üsküdar ve Kadıköy Meydanı havadan görüntülendi.

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