Sokak köpekleri genç kıza saldırdı

Sarıyer'de başıboş gezen sokak köpekleri işe gitmek için yola çıkan genç kıza saldırdı. Sürü halinde dolaşan köpekler genç kızı hastanelik etti. Saldırıya uğrayan Hatice Ağır, olaydan sonra Sarıyer Belediyesi'nin ilgilenmediğini iddia etti.

Olay, Sarıyer Fatih Sultan Mehmet Mahallesi Latif Sokak'ta Cumartesi günü sabah saatlerinde meydana geldi. Hatice Ağır(25) isimli bir genç kız işe gitmek için evinden çıktı. İşe gitmeye çalışan genç kız, sürü halinde dolaşan sokak köpeklerinin saldırısına uğradı. 8 köpeğin arasında kalan Ağır'ın çığlıklarını komşuları duyarak yardımına koştu. Vatandaşların yardımıyla köpeklerden kurtulan kız hastaneye kaldırıldı.

Yaşadığı durumun travmasını atlatamayan Hatice Ağır olayı böyle anlattı: “Cumartesi günü sabah işe gidiyordum. Bir anda sokağın başında köpekleri gördüm ama görmemle bana saldırmaları bir anda oldu. Başka bir şey yapamadım. 6 - 7 taneydiler, ben 5 tanesinin bana saldırdığını hatırlıyorum ama gören kişiler 7 - 8 tane saldırdı diyor. Koşup kaçmaya çalıştım ama bir tanesi cins bir köpekti, gayet ısırmak için hazır bir şekilde bekliyor gibiydi. Sonrasında bacağımı ve kolumu ısırdı öyle olunca da düştüm yere ve düşünce kıyafetlerimi falan çıkarttım daha kötü bir şekilde ısırmaya başladı. O an aklıma suratımı korumak geldi. Suratımı ve boynumu öyle olunca kolum arkada kaldı ve baya zedelediler. Baya bağırdım aslında birileri duysun diye çünkü hiç kimse geçmiyordu. Çok şiddetli yağmur yağdığından sesimi de duramadı insanlar. Bir ara öleyim de kurtulayım diye düşündüm. Sonra komşular sağ olsun biraz çığlık falan atınca birileri kovalamaya başladı. Kovalamaya başlayınca gitti geldi. Beni bayağı hırpaladılar daha sonra geri gidince kaçıp bir binanın içine girdim” şeklinde başına gelen olayı anlattı.

“Şemsiyesi var diye kendini koruyabildi”

Benzer olayı eniştesinin yaşadığını söyleyen Hatice Ağır, “Bir kaç gün önce komşumuz yürürken arkadan gelip bacağını ısırdı onun haricinde beni ısırdığı sıra üst katta oturan eniştemi kovalıyorlar o kendini kurtarıp binaya giriyor elinde şemsiyesi varmış kendisini öyle korumuş. Ben maalesef koruyamadı çok fazlaydılar çünkü” dedi.

“Küçük çocuklarda var”

Ağır, “Buralarda sürekli oluyor ve burada çok çocuk var mahalle arası bir yer yani ben bir şekilde yırttım ama küçük bir çocuğu boynundan veya bir başka yerinden ısırsa kurtulamayabilir” dedi.

“Hiç ilgilenmediler”

Belediyenin ilgilenmediğini söylen Hatice Ağır, “Şikayette bulunduk hatta benim başıma bu olay gelinde direk aradık ve bize hiç bir şey yapamayacaklarını Sarıyer Belediyesi'nin bir barınağı olmadığını alsalar bile 15 gün sonra geri bırakacaklarını söylediler. Hiç ilgilenmediler, bizde bu arada hayvan seviyoruz kedi seviyoruz hepsini seviyoruz. Ama bu kadar vahşi olan bir köpeğin ağızlıksız sokaklarda hiç normal değil. O yüzden gerekenlerin yapılmasını istiyoruz ki daha kötü şeyler olmasın” dedi.