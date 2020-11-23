Sokak oyunları Kartal'da yeniden canlanıyor

Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel'in “Yeşil Odaklı, Çevreci, Yaşanabilir Bir Kent” oluşturma düşüncesi ile harekete geçen Park ve Bahçeler Müdürlüğü, bir yandan ilçedeki park sayılarını artırmaya ve var olan parkları yenilemeye yönelik yoğun çalışmalarına devam ederken, bir yandan da Kartallı çocukları unutulmaya yüz tutmuş sokak oyunları ile tanıştırıyor.

Kartal Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü'nün Kartallı çocuklar için başlattığı proje ile unutulmaya yüz tutmuş sokak oyunları, Kartal'da yeniden hayat buluyor.

Kültürel mirasın en önemli unsurlarından olan sokak oyunlarına sahip çıkmak ve Kartallı miniklerin gelişimine katkı sağlamak amacı ile Kartal Belediyesi'nin parklarında sokak oyunları yaygınlaştırma projesine başlandı. Öncelikle geniş alanlara sahip parklarda uygulanan proje, sonrasında çalışmaya uygun alanı olan bütün parklarda gerçekleştirilecek.

Parklara işlenen sokak oyunlarına çocuklar da yoğun ilgi gösteriyor. Aileleri ile birlikte parkalara akın eden çocuklar anne ve babalarından sokak oyunlarını oynamayı öğreniyorlar. Kartal Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, sokak oyunlarının daha çok çocuğa ulaştırılması için çalışmalarına aralıksız devam ediyor.

Çocukların gelişiminde sokak oyunları önemli rol oynuyor

Sokak oyunları vasıtasıyla, çocukların öğrenme sürecine katkı sağlamayı ve sosyalleşmelerini amaçladıklarını belirten Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, “Çocuklar arkadaşları ile oyun oynamaya başladıkları zaman toplumsal ilişkileri de öğrenmeye başlıyorlar. En önemlisi de bu tarz oyunlar; fiziksel, psiko-motor, duygusal, sosyal ve zihinsel süreçlerinde önemli rol oynuyor. Projemizi ilçe geneline yayarak, daha fazla kardeşimizi unutulmaya yüz tutmuş bu güzel oyunlarla tanıştırarak çalışmalarımıza devam edeceğiz” dedi.