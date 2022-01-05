Sokak sanatı evlere taşınıyor

Trendyol, The Guardian Gazetesi'nin en iyi 15 sokak sanatçısı sıralamasında yer alan Leo Lunatic'in ikonik ‘Kızgın Panda'sını, GLOBART işbirliğiyle sanatseverlerle buluşturmaya hazırlanıyor.

Türkiye'nin ve dünyanın önde gelen e-ticaret platformlarından Trendyol, GLOBART işbirliğiyle Türkiye'de sanat alanında bir ilke imza atarak ‘drop' yöntemiyle 48 saat boyunca çağdaş graffiti sanatçısı Leo Lunatic'in ikonik pandasını sanatseverle buluşturuyor. Sokak sanatının ikonik figürlerinden ‘Kızgın Panda' e-ticaret platformu ile evlere giriyor.

Verilen bilgiye göre, Leo Lunatic, “Dünyanın en sessiz ve uysal hayvanı olan pandanın, doğanın yok oluşuna kızgınlığını resmediyorum” olarak tanımladığı kızgın pandasını sadece Trendyol'a özel olarak üretecek. Sanatseverler, Kızgın Panda'nın Leo Lunatic imzalı açık edisyonlarına sadece 8 Ocak 00.01 gece yarısından, 9 Ocak saat 23.59'a gece yarısına kadar e-ticaret platformu üzerinden ulaşabilecek. Leo Lunatic'in ‘Kızgın Pandası' 50x50 boyutlarında fine art baskı ile sertifikalı olarak sanatseverlere gönderilecek.

Leo Lunatic, en iyi 15 sokak sanatçısı arasında

1984 yapımı Beat Streets filmi ile graffiti sanatıyla tanışan Leo Lunatic'in yapıtları, bugün New York, Sao Paulo, Barcelona ve Miami Wynwood Bölgesi olmak üzere dünyanın dört bir yanında farklı şehirlerde sokakları süslüyor. Leo Lunatic, The Guardian Gazetesi'nin en iyi 15 sokak sanatçısı sıralamasında yer alıyor.

Trendyol Sanat, zaman ve mekan sınırlarını kaldırıyor

Trendyol Sanat, zaman ve mekan sınırlarını kaldırarak çağdaş sanatı her an ve herkes için ‘ulaşılabilir' hale getiriyor. Sanat platformunda yer alan yapıtlara, e-ticaret platformunun mobil uygulamasından ve trendyol.com/sanat adresinden ulaşılabiliyor.