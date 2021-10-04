Sokak ve barınak hayvanları için 1 milyon mama toplanması hedefleniyor

Getir'in 4 Ekim Dünya Hayvanları Koruma Günü kapsamında düzenlediği ve HAYTAP ile 7 yıldır geleneksel hale gelen sokak ve barınak hayvanları için mama toplama kampanyası başladı. Kampanyada bu yıl 1 milyon kap mamaya denk gelen 150 tonluk mama bağışı ile rekor kırılması hedefleniyor. Getir gönüllüleri de Göktürk Hayvanseverler Derneği Barınma Alanı'nı ziyaret ederek bakımı yapılan köpeklerle ilgilendi ve beslenmelerine yardımcı oldu. Kullanıcıların da desteğiyle toplanan mamalar, HAYTAP tarafından Türkiye'nin dört bir yanındaki barınaklar, sokaklar ve ormanlarda yaşayan hayvanların beslemelerinde kullanılacak.

Verilen bilgilere göre, geçtiğimiz 6 yılda toplam 100 ton mamaya ulaşan kampanyaya bu sene Getir'e ek olarak GetirBüyük, GetirYemek, GetirSu ve GetirÇarşı'nın da eklenmesiyle 1 milyon kap mamaya denk gelen 150 ton ile rekor kırması bekleniyor.

“Bu sene ki hedefimiz 150 ton mama”

Firma olarak yaklaşık 7 yıldır ‘Mama Gönder' kampanyası gerçekleştirdiklerine ifade eden Getir gönüllüsü Ekin Belce Altay, “Bu zamana kadar toplamda 100 ton mamayı, sokak hayvanlarına, Türkiye'nin çeşitli illerinde ki barınaklara ilettik. Bu sene ise 1 milyon mama yani 150 ton mama gönderme hedefimiz var. HAYTAP iş birliği ile kampanyamızı yürütüyoruz. Yaklaşık 50 gönüllümüzle beraber burada ilk tur mamaları hayvanlara dağıtacağız. Projenin devamında HAYTAP iş birliği ile Türkiye'deki tüm hayvan barınaklarına koordine edeceğiz. Sene içerisinde ise projelerimiz devam edecek” şeklinde konuştu.

“Proje sonrasında özellikle Anadolu bölgemizde bulanan barınaklar ve ormanlara mamalara göndereceğiz”

Hedeflerinin tüm Türkiye'deki hayvanları beslemek olduğunu vurgulayan HAYTAP saha sorumlusu Zuhal Arslan, “Bu seneki hedefimiz ise 1 milyon kap mama toplamak. 1 Ekim ve 5 Ekim arasında gerçekleştiriyoruz. Sponsorumuz sayesinde büyük ihtimalle hedefimize ulaşacağız. Bugün burada kurtarılmış, sokağa atılmış ve tedavisi yapılmış hayvanlara besleme yapacağız. Daha sonrasında da onlara mama bırakacağız. Proje sonrasında özellikle Anadolu bölgemizde bulanan barınaklar ve ormanlara mamalar göndereceğiz” ifadelerini kullandı.