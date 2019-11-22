Sokaklarda terörü bitiren Emniyet Müdürü Çalışkan'a ‘teşekkür

İstanbul Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan'ın koordinesinde gerçekleştirilen çalışmalar kapsamında terör sokaklardan temizlenirken, bu başarıyı anlatan ve sosyal medyada paylaşılan video beğeni rekoru kırdı.

‘Siz kimin ve kimlerin köpeğisiniz' başlıklı videoda, Sultangazi ilçesinin öncesi ve sonrası değerlendiriliyor. Videoda, İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin yoğun çalışması sonucu sokaklarında güvenle gezilebilen Gazi Mahallesi anlatılıyor.

Videoda, vatandaşların da açıklamaları bulunuyor. Vatandaşlar açıklamalarında İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nün başarılı operasyonları sonrası sokakta artık çocukların, gençlerin güvenle gezebildiğini, terör olaylarının yaşanmadığını, huzurlarının artık geri geldiğini söyledi. Vatandaşlar, kadınların artık sokağa daha rahat çıktığını, terör yuvası iken artık güvenilir bir ilçe olduğunu ifade etti.

Vatandaşlar, İstanbul Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan'a ve İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerine çok teşekkür ettiklerini, kendilerinin her zaman yanlarında olduklarını, terörü temizledikleri için aileleriyle mutlu ve huzurlu yaşadıklarını dile getiriyor.

FETÖ tarafından 15 Temmuz 2016 gecesi gerçekleştirilen kanlı darbe girişiminde İstanbul Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan darbecilerin karşısında dimdik durmuş, emniyeti darbeye karşı direnmeye sevk etmişti.