Esenyurt'ta sokakta oynayan 7 yaşındaki çocuğa minibüs çarptı. Ağır yaralanan çocuk hastaneye kaldırıldı.

Edinilen bilgilere göre olay, Esenyurt İncirtepe Mahallesi'nde yaşandı. Kısıtlamalara rağmen evinin önüne çıkarak oyun oynayan 7 yaşındaki E.G.'ye minibüs çarptı. Ağır yaralanan çocuk önce yakında bulunan bir tıp merkezine götürüldü. Çocuk burada yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla devlet hastanesine sevk edildi. Çocuğun durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.