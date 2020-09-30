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Sokaktan ofise Jogger havası

Günün her anı spor şıklığı taşıyan jogger’ler bu sezon sweatshirt’den gömleğe, ceketten crop bluza kadar birçok alternatifle kombinleniyor.

Günün her anı spor şıklığı taşıyan jogger'ler bu sezon sweatshirt'den gömleğe, ceketten crop bluza kadar birçok alternatifle kombinleniyor.


DeFacto, 2020 Sonbahar - Kış sezonunu için özel olarak hazırladığı hareket özgürlüğü sağlayan sportif koleksiyonu Jogger'i beğeniye sundu. Gri, siyah ve yeşilin hâkim olduğu koleksiyon kadın ve erkek tasarımlarıyla dikkat çekiyor. Sweatshirt'ten gömleğe, ceketten crop bluzlara birçok kombin seçeneği sunan eşofmandan altının rahatlığı ve pantolonların şıklığından ilham alınarak tasarlanan jogger pantolonlar sokaktan ofise tüm dikkatleri üzerine çekiyor.


Sportif tarzından ödün vermeyen İtalyan Şef Danilo Zanna ve sosyal medya fenomeni Cemre Solmaz'ın da tercihi Jogger Pantolon Koleksiyonu markanın internet adresinde, mobil uygulamasında ve tüm mağazalarda satışa sunuldu.

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