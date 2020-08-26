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Şoke eden itiraf sonrası canlı yayında gözaltına alındılar

Sakarya’da yanarak hayatını kaybeden 9 yaşındaki Şiar Kılıç’ın ölümüne ilişkin, İstanbul’da katıldıkları televizyon programında gözaltına alınan şüpheliler Sakarya’ya gönderildi.

Sakarya'da yanarak hayatını kaybeden 9 yaşındaki Şiar Kılıç'ın ölümüne ilişkin, İstanbul'da katıldıkları televizyon programında gözaltına alınan şüpheliler Sakarya'ya gönderildi.



Sakarya'nın Kocaali ilçesinde annesi ve annesinin sevgilisiyle birlikte yaşayan 9 yaşındaki Şiar Kılıç geçtiğimiz Nisan ayında çıkan yangında evde mahsur kalarak hayatını kaybetmişti. Evde yanarak şüpheli bir şekilde can veren 9 yaşındaki Şiar Kılıç'ın dosyası Müge Anlı'nın programına taşınmıştı. Televizyon programında çocuğun annesinin itirafları üzerine polis harekete geçmişti. Şiar Kılıç'ın annesi G.A., canlı yayında Müge Anlı'nın ısrarlı sorularına dayanamayarak kan donduran bir itirafta bulunarak, “Sevgilim H.K., oğlumu yangından önce öldüresiyle dövdü, yerden kalkamadı. Öldü sandım. H.K., 3 çocuğumu da demir çubuklarla taciz ediyordu” demişti. Bunun üzerine Gayrettepe Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, stüdyoya gelerek canlı yayında hem anne G.A.'yı hem de sevgilisi H.K.'yi gözaltına alarak emniyete götürdü.



Şüpheliler Sakarya'ya sevk edildi


9 yaşındaki Şiar Kılıç'ın ölümüyle ilgili gözaltına alınan G.A ve H.K. Gayrettepe Asayiş Şube Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından Sakarya Emniyet Müdürlüğüne sevk edildi.

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